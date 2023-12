Le milieu international algérien de l'AC Milan Ismaël Bennacer, indisponible depuis mai dernier, s'est montré soulagé après son retour à la compétition, samedi soir à l'occasion de la réception de Frosinone (3-1), pour le compte de la 14e journée de Serie A italienne de football.

"Après sept mois de persévérance, de lutte et de travail acharné, je vois enfin la lumière au bout de ce long tunnel.

Le 10 mai, ma blessure a été un tournant inattendu dans ma carrière.

J'ai fait de mon mieux pour tirer le positif de ce test, en le voyant comme une opportunité d'aller mieux", a écrit le joueur sur ses réseaux sociaux à l'issue de la partie.

Bennacer s'était blessé au genou lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre l'Inter Milan (0-2), disputée le 10 mai dernier.

Les examens auxquels avait été soumis le joueur algérien avaient révélé une blessure du cartilage du condyle fémoral latéral (partie inférieure du fémur, ndlr) du genou droit.

L'international algérien (46 sélections, 2 buts), pièce majeure des Rossoneri au milieu, avait subi une arthroscopi e du genou dans une clinique à Lyon (France), avant d'entamer un long processus de rééducation à l'hôpital de la médecine du sport à Doha (Qatar).

Convoqué par l'entraîneur Stefano Pioli pour la première fois cette saison, Bennacer a fait son apparition en seconde période (79e) sous les applaudissements du public milanais. "Un énorme merci à tous ceux qui m'ont soutenu sur cette route vers la guérison.

Chirurgiens, physiothérapeutes, et tous les membres du personnel médical. Un grand merci à mon club et à ma Fédération (FAF).

Je reviens avec une détermination et une passion toujours aussi grandes", a-t-il conclu. Ce retour à la compétition intervient au bon moment pour Bennacer, dont l'espoir de prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février) qui reste toujours de mise.

Lors d'une conférence de presse tenue en octobre dernier, le sélectionneur national Djamel Belmadi avait espéré le retour de Bennacer chez les "Verts".

"Je suis en contact permanent avec lui, d’autant qu’il poursuit sa rééducation à Doha.

Il a cet objectif de jouer la CAN, est ce qu’il sera prêt ? Je ne sais pas.

Il a envie de se remettre à temps, c’est une très bonne chose, j’espère qu’il sera parmi nous en Côte d’Ivoire", a-t-il affirmé.