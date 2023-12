Le judoka Dris Messaoud (-73 kilos) sera l'unique représentant algérien à l'édition 2023 de la Ligue des champions européenne de la discipline, prévue les 9 et 10 décembre à Belgrade (Serbie), suivant la liste d'admission dévoilée lundi par les organisateurs.

Selon la même source, un total de 185 judokas (115 messieurs et 70 dames), représentant dix-neuf pays ont confirmé leur participation à cette prestigieuse compétition internationale.

Avec 58 judokas engagés (44 messieurs et 14 dames) la Serbie sera le pays le mieux représenté dans ce tournoi, devant la France, ayant confirmé sa participation avec 37 athlètes (14 messieurs et 23 dames). Dris Messaoud reste sur un assez bon parcours au Grand Slam de Tokyo, où il a atteint les quarts de finale de sa poule, après avoir remporté deux combats, respectivement contre le Japonais Takeichi Yusuke et le Mexicain Gilberto Cardoso, avant de s'incliner finalement contre le Sud-coréen Lee Eunkyul.

A l'instar de ses compatriotes Belkadi Amina (-63 kilos) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kilos), Dris Messaoud est candidat à une qualification aux prochains Jeux olympiques d'été, prévus en 2024 à Paris.