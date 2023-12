La quatrième et dernière étape du Tour Cycliste de Ghardaïa, disputée dimanche matin, sous forme d'un contre-la-montre individuel de 32 kilomètres a été remportée par Hamza Yacine chez les seniors et Bachir Chennafi en juniors.

Hamza Yacine a bouclé la distance en 42:26.01, devant Mohamed Amine Nehari (2e/42:37.95), au moment où le vétéran Azzedine Lagab a complété le podium des seniors en 42:40.03.

Chez les juniors, Chennafi l'a emporté en 45:33.44, devançant ainsi son coéquipier en équipe nationale Ryad Bakhri, entré en deuxième position avec un chrono de 45:34.78, au moment où Djaoued Nehari a complété le podium en 46:34.47.

Au classement général (final) c'est Hamza Yacine qui l'a emporté chez les seniors, en 9h21:32, devant Mohamed Amine Nehari (2e/9h:21.43) et Azzedine Lagab (3e/9h21:46).

Chez les juniors, c'est Bachir Chennafi qui l'a emporté en 8h27:29, devant Ryad Bakhri (2e/8h27:30) et Djaoued Nehari (3e/8h33:16).

Quatre-vingt-dix (90) coureurs (juniors/seniors), représentant quinze (15) clubs de différentes wilayas d'Algérie, ont pris part à cette deuxième édition du Tour cycliste de Ghardaïa, disputée en quatre étapes, du 30 novembre au 3 décembre, sur un parcours total de 415,5 kilomètres.

Pour rappel, la première édition de ce Tour a été disputée pendant l'hiver 2022, et comme cette année, elle a été marquée par la participation d'un grand nombre d'internationaux, aussi bien chez les juniors que chez les seniors.