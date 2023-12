Une opération d’inventaire de l’ensemble des biens culturels immobiliers de la wilaya d’Oran débutera prochainement, a-t-on appris dimanche en marge des travaux d'un atelier de formation consacré à cette opération, ouvert dimanche.

L’opération d’inventaire du patrimoine culturel immobilier sera entamée par le recensement des salles du cinéma se trouvant dans les différentes communes de la wilaya et sera suivie par tous les biens culturels qui ont une importante valeur historique, les biens meubles conservés dans les musées et les sites archéologiques, ainsi que le patrimoine immatériel, a souligné à l’APS Mme Bouchra Salhi, Directrice de la Culture et des Arts, en marge d’un atelier d’inventaire du patrimoine culturel immobilier de la wilaya d’Oran.

Cet atelier de formation, qui réunit tous les établissements actifs dans le secteur de la culture et de la protection du patrimoine culturel, vise à élaborer une carte unifiée et numérique pour être une base de données sur les biens culturels immobiliers, a ajouté la même responsable.

Cette rencontre, dont les activités se poursuivront jusqu'au 17 décembr e, permettra aux représentants des communes de prendre connaissance des méthodes et techniques d'inventaire utilisées dans ce domaine, ce qui facilitera le travail sur le terrain et assistera la Direction du secteur dans la protection de ce patrimoine culturel, selon la même source.

Par ailleurs, les représentants des communes participant à cette rencontre effectueront un travail de terrain pour collecter des informations, prendre des photos et enregistrer les caractéristiques et l'histoire des éléments du patrimoine, suivi d’une opération d'analyse finale des données collectées, identifiant les plus importants éléments et les plus pertinents pour l'inventaire, qui sera suivie de l'étape de documentation de ces éléments, selon le chef du service des activités culturelles de la direction de la culture et des arts, Mekhissi Noureddine.

Lors de cet atelier, le chef de la brigade de protection des biens culturels relevant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, Boudia Abdelkader, a animé une conférence sur les aspects juridiques liés à la protection du patrimoine, les procédures nationales suivies pour protéger le patrimoine culturel et les statistiques liées à la protection du patrimoine culturel de l'activité de la brigade concernée.

Une autre conférence a également été animée su r l'histoire de la ville d'Oran par le Directeur du laboratoire d'histoire de l’université d’Oran 1 "Ahmed Ben Bella", Abdelkader Boubaya.

De son côté, un cadre du service du patrimoine de cette direction, Ourabah Massinissa, a donné aux participants des orientations sur l’opération d’inventaire du patrimoine culturel immobilier au niveau des communes.

Au programme de cette rencontre figurent des interventions sur le comité de wilaya des biens culturels, l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels, en plus de faire connaitre les modèles et les documents d’inventaire et la présentation d’un exposé sur l’utilisation des moyens d’enregistrement des données.

Cet atelier est organisé par la Direction de la Culture et des Arts en collaboration avec l’association culturelle "Wahyou El Mouthakafine" et l’association culturelle de promotion de la femme.