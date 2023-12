L'armée sioniste a détruit environ 80 % des véhicules et du matériel de secours des équipes de la protection civile dans la bande de Ghaza sous blocus, rapportent des médias. Un communiqué du Bureau des médias à Ghaza a déclaré samedi que "les véhicules et les équipements de la protection civile ont également été visés par les brutales attaques sionistes".

Le bureau a déclaré que "pour cette raison, les activités de sauvetage des personnes sous les ruines sont menées avec des ressources limitées". Le communiqué a indiqué que "les sauveteurs n'ont pas pu atteindre toutes les zones du carnage sioniste parce que les avions de combat ont bombardé et détruit 80% des véhicules de secours, en plus du manque de carburant".

"La situation humanitaire dans la région a atteint un niveau catastrophique et l'armée d'occupation a de nouveau bombardé des dizaines de maisons", a ajouté la même source. Une trêve humanitaire entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste a pris fin le 1er décembre.

Cette pause qui a duré 7 jours a permis un échange de prisonniers et une aide humanita ire limitée dans la bande de Ghaza où vivent environ 2,3 millions de Palestiniens. Depuis la fin de la trêve, l'armée sioniste a attaqué plus de 400 cibles dans tout Ghaza au cours des dernières 24 heures, selon les autorités palestiniennes.

Près de 200 Palestiniens sont tombés en martyrs, portant le bilan des martyrs samedi après-midi à 15 207, tandis que le nombre de blessés s'est élevé à 40 650. Depuis le 7 octobre, l’armée sioniste mène une agression barbare contre Ghaza, qui a entraîné une destruction massive des infrastructures et une "catastrophe humanitaire sans précédent", selon les autorités palestiniennes et les Nations unies.