Le procureur en chef de la Cour Pénale internationale (CPI) a promis dimanche que la Cour intensifierait ses efforts pour "enquêter sur d'éventuels crimes de guerre en Palestine" après l'agression sioniste, à l'issue d'une visite dans le pays.

Karim Khan a souligné que sa visite n'était pas "de nature investigatrice" mais a dit avoir pu parler à des victimes. "Les allégations crédibles de crimes de guerre durant ce conflit doivent faire l'objet d'un examen et d'une enquête menés de façon indépendante", a déclaré M. Khan.

"Mes services vont intensifier leurs efforts afin d'avancer dans leurs enquêtes". La CPI a été établie en 2002 comme tribunal indépendant international pour examiner les accusations de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

M. Khan avait récemment dit que ces enquêtes s'étendraient "à l'escalade des hostilités et de la violence" depuis le 7 octobre. Mais les enquêteurs de la CPI n'ont pas été autorisés à entrer à Ghaza.

Il a souligné que l'entité sioniste "doit respecter les règles claires qui régissent les conflits armés", et que, m ême si un conflit dans une zone aussi densément peuplée que Ghaza est "forcément complexe", il doit respecter les lois humanitaires internationales. Une trêve humanitaire entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste a pris fin le 1er décembre. Cette pause qui a duré 7 jours a permis un échange de prisonniers et une aide humanitaire limitée dans le secteur, habité par environ 2,3 millions de Palestiniens. Depuis la fin de la trêve, l'armée sioniste a attaqué plus de 400 cibles dans tout Ghaza au cours des dernières 24 heures, selon les autorités palestiniennes à Ghaza. En conséquence, près de 200 Palestiniens sont tombés en martyrs, portant le bilan des martyrs samedi après-midi à 15 207, tandis que le nombre de blessés s'est élevé à 40 650, selon les mêmes sources. Depuis le 7 octobre, l’armée sioniste mène une agression barbare contre Ghaza, qui a entraîné une destruction massive des infrastructures et une "catastrophe humanitaire sans précédent", selon les autorités palestiniennes et les Nations unies.