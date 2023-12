Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le ministère libyen de l'Intérieur ont signé dimanche un plan de travail visant à renforcer les systèmes de protection de l'enfance et la justice pour les enfants.

"Aujourd'hui, l'UNICEF Libye a signé un plan de travail avec le ministère de l'Intérieur pour renforcer les systèmes de protection de l'enfance et la justice pour les enfants en Libye", a déclaré l'UNICEF dans un communiqué publié sur sa page officielle de Facebook. Les objectifs du plan de travail consistent à améliorer la qualité et la coordination des services de protection des enfants, en particulier ceux en contact avec la loi, à travers le soutien aux unités de protection de la famille et de l'enfance au sein du ministère de l'Intérieur, a affirmé l'UNICEF.

"L'UNICEF soutient le ministère à travers une assistance technique, la formation de formateurs et la mise en place de structures et de processus pour normaliser une approche fondée sur les droits", a indiqué la même source.

Le plan de travail vise à réformer le système national de justice pour enfants conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. "Cela représente une collaboration fructueuse entre l'UNICEF et le ministère de l'Intérieur pour mieux protéger les droits et le bien-être des enfants dans toute la Libye. L'UNICEF et le ministère de l'Intérieur se réjouissent de la poursuite de leur partenariat pour concrétiser cette vision et cet objectif communs", a mis en avant l'UNICEF.