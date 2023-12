Quatre (4) établissements privés d'éducation et d'enseignement spécialisés pour enfants déficients mentaux ( 3 et 18 ans), ont été ouverts dimanche dans la wilaya de Constantine, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes aux besoins spécifiques (3 décembre de chaque année), a-t-on appris de la direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS).

L’entrée en service de ces nouvelles structures dont les agréments ont été octroyés lors d’une cérémonie présidée par le wali, Abdelkhalek Sayouda, s’inscrit dans le cadre de l’encouragement et la promotion de l’investissement privé, a déclaré à l’APS, le directeur de l’action sociale et de la solidarité, Abdelkader Dehimi en marge de la célébration de cette journée, tenue à la maison de la culture Malek Haddad. Des équipes pluridisciplinaires composées d’orthophonistes, de psychologues, d’éducateurs spécialisés et de pédagogues, assurent l’encadrement de ces établissements implantés dans les villes de Constantine, d’El Khroub , d’Ain Smara et à la circonscription administrative Ali Mendjeli.

Avec des capacités d’accueil entre 60 et 120 places, ces établissements sont destinés à alléger la pression enregistrée au niveau des établissements similaires publics et privés existants, réservés à la prise en charge de cette frange sociale, a précisé le même responsable, soulignant que les opérations de réalisation et d’équipement de ces structures inscrites au titre de l’exercice 2023, ont nécessité la mise en place d’un financement de 1 milliard DA. Pour rappel, la wilaya de Constantine dispose actuellement de 7 centres spécialisés destinés à la prise en charge des enfants déficients mentaux et 2 écoles spécialisées pour jeunes non-voyants et sourds –muets en plus de 3 autres établissements privés pour enfants déficients mentaux.

Le programme établi par les services de la wilaya pour la célébration de cette journée a porté également sur le coup d’envoi des compétitions sportives en faveur des enfants aux besoins spécifiques, et cela en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports (DJS) ainsi que la distribution de 107 équipements et prothèses en faveur de cette catégorie sociale dont 65 appareils pour personnes non voyantes, 15 moto- tricycles, 10 appareils auditifs et 10 chaises roulantes électriques. Il a été également procédé, à la remise de contrats d’insert ion professionnelle en faveur de 3 personnes aux besoins spécifiques, dans le cadre des dispositifs gérés par l’antenne de wilaya de l’emploi (AWEM) en plus de la réouverture de l’antenne locale de l’office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes aux besoins spécifiques (ONAAPH) , située à El Khroub, ayant fait l’objet récemment d’une opération de rénovation.

