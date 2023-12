Deux accélérateurs de radiothérapie des cancers entreront en service au Centre hospitalier universitaire "Dr Benzerdjeb" d'Oran avant la fin du premier semestre de l'année prochaine, a annoncé samedi le Directeur général du CHUO, Madjid Achouri. Le même responsable a indiqué, en marge de la 9e rencontre post-internationale de l'Association américaine d’oncologie (ASCO) et de l’association européenne d’oncologie (ESMO) 2023, organisée à Oran, qu'un accord a eu lieu dernièrement pour acquérir deux accélérateurs linéaires au profit du CHU d'Oran.

Ces deux appareils importants de haute technologie permettront une meilleure prise en charge des malades cancéreux puisqu'il sera possible de fournir une radiothérapie à au moins 60 patients par jour, a-t-il affirmé, soulignant que le service de radiothérapie du même établissement hospitalier compte 21 agents qualifiés, dont des médecins, des paramédicaux et des spécialistes en radiologie.

Parallèlement, l'établissement hospitalier spécialisé dans le traitement des cancers "Emir Abdelkader" à Oran a signé un accord similaire pour acquérir deux nouveaux accélérateurs qui entreront également en service avant la fin du premier semestre de l'année prochaine. Ainsi, quatre accélérateurs entreront en service en même temps, ce qui est très positif et contribuera à améliorer la prise en charge des malades cancéreux dans la wilaya d’Oran, a souligné M. Achouri, saluant à cette occasion les efforts colossaux de l’Etat concernant le financement de projets importants pour le secteur de la santé. Il a fait remarquer que l’acquisition de ces accélérateurs contribuera à réduire l’attente de rendez-vous et épargnera aux malades le déplacement à des établissements spécialisés d’autres wilayas.