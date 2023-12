Le secteur de la santé de la wilaya d’El-Meghaïer s’est vu accordé une série de projets en cours de réalisation dans le but de promouvoir les prestations sanitaires et améliorer la prise en charge médicale des patients dans cette région, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya.

Il s’agit de la réalisation en cours dans la daïra de Djamâa d’un hôpital d’une capacité de 120 lits à être opérationnel en 2024, le raccordement de la polyclinique d’El-Meghaïer aux réseaux d’électrification et de gaz naturel, en sus du renforcement d’une structure similaire dans la commune de Sidi-Khelil en service de radiologie.

Le wali d’El-Meghaïer, Lâaredj Nehila, a, lors de sa sortie terrain aux chantiers en cours, instruit l’entreprise de réalisation d’accélérer le rythme des travaux par le renforcement du personnel, ainsi que la correction des réserves liées à l’aménagement intérieur, le raccordement de l’hôpital au réseau d’assainissement, et la réalisation des espaces verts à l’entrée de cette nouvelle structure hospitalière. Ces opérations retenues pour la wilaya s’imbriquent au titre des effo rts de l’Etat portant promotion du système médical et consolidation des structures de santé pour assurer la couverture sanitaire des régions urbaines et rurales. L’on rappelle que le corps médical du secteur de la santé d’El-Meghaïer avait été renforcé l’année dernière par des praticiens spécialistes en gynécologie-obstétrique, chirurgie générale, pédiatrie et ophtalmologie.