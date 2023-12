L’importance du dépistage précoce du cancer de la prostate réside dans le fait que le patient peut guérir de ce cancer s’il est découvert à temps, a indiqué Pr. Youcefi Mustapha Djamel, Chef du service d’urologie à l’Etablissement hospitalo-universitaire "1er novembre 1954" (EHU) d’Oran.

Dans ce cadre, le même responsable a souligné que le dépistage précoce du cancer de la prostate peut sauver des vies, si le patient se présente à temps à l’établissement de soin, a précisé le spécialiste, soulignant qu’"il peut y avoir une guérison totale de ce cancer soit par la Chirurgie ou par Radiothérapie". "L’importance de ce genre de dépistage réside aussi dans le fait que le malade atteint du cancer de la prostate à ses débuts ne présente pas de symptômes particuliers et, de ce fait, le cancer ne peut être découvert que par un spécialiste", a-t-il ajouté.

A cet effet, l’établissement a organisé, à la fin du mois de novembre dernier, une campagne de dépistage de deux jours, qui a suscité un intérêt particulier, ce qui témoigne, d’"une prise de conscience de la population à travers les différentes questions qui ont été posées sur place autour du sujet", selon Pr. Youcefi "Nous avons organisé notre campagne de dépistage, les 29 et 30 novembre, dans le cadre du mois de +novembre bleu+ dédié à la sensibilisation et le dépistage du cancer de la Prostate et sur 200 personnes venues faire un dépistage, une vingtaine se sont avérées atteintes du cancer de la Prostate".

Ces cas découverts ont tout de suite été pris en charge par l’établissement hospitalo-universitaire, a-t-il fait savoir, indiquant "l’importance de redoubler d’efforts en matière de dépistage".