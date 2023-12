Le Directeur général de l'Office national des œuvres universitaires (ONOU), Mourad Korichi, a présenté, dimanche devant la commission spécialisée de l'Assemblée populaire nationale (APN), un exposé sur les mesures prises pour améliorer les œuvres universitaires.

Dans son exposé devant la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l'APN, M. Korichi a indiqué que "les 423 résidences universitaires en service comptent 438.940 étudiants, dont 4.354 étrangers", précisant que "19 résidences universitaires, d'une capacité d'accueil de 31.500 lits, sont entrées en service à la rentrée universitaire 2023-2024". Soulignant la poursuite des efforts dans le cadre de la politique "zéro papier" pour améliorer la qualité des services, le responsable a mis en exergue l'importance de la numérisation pour le secteur. Il a, cet égard, rappelé les plateformes numériques créées pour faciliter l'accès des étudiants aux différents services proposés, notamment la plateforme de gestion des ressources humaines, la plateforme d'hébergement, la plateforme de contrôle d'accès aux résidences universitaires, la plateforme de bourse universitaire, la plateforme de gestion et de suivi de la restauration et la plateforme de transport "My Bus". Une plateforme dédiée à la vente électronique de tickets de restaurant entrera en service le 10 décembre et une autre dédiée aux préoccupations relatives aux services sera lancée prochainement, selon le même responsable. Pour la restauration, M. Korichi a fait état de 120 restaurants universitaires centraux et 463 restaurants intégrés. Il a également fait savoir que l'ONOU disposait de 378 unités médicales et 199 ambulances. S'agissant du dossier du transport, le responsable a mis en avant le recours à la numérisation avec le paiement des abonnements de transport universitaire par carte Edahabia, faisant état de 820.970 abonnements et de 5.855 bus en service à travers 64 directions des œuvres universitaires.