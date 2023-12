Diverses manifestations valorisant les efforts de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, ont marqué la célébration dimanche de la journée mondiale des personnes aux besoins spécifiques dans les wilayas du Sud du pays.

Ces efforts allant dans le sens de l’amélioration des conditions de vie de cette catégorie sociale ont été traduits dans la wilaya d’Ouargla par l’octroi d’une aide sociale mensuelle de 12.000 DA au profit de 463 non-voyants et sourds à 100%, alors que pas moins de 818 autres personnes manifestant de mêmes infirmités à moindre degré bénéficient d’une aide mensuelle de 7.000 DA, en plus d’un effectif de 1.513 personnes, à divers handicaps, perçoivent une aide mensuelle de 12.000 DA, selon les données fournies par la direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS) .

A ces actions de prise en charge de cette couche sociale vient se greffer l’intégration, au titre de l’actuelle saison scolaire de 296 enfants aux besoins spécifiques, divers handicaps, issus des écoles spécialisées et centres psychopédagogiques, dans le s établissements scolaires d’Ouargla, a-t-on ajouté.

Des fauteuils roulants, tricycles, équipements et accessoires pour handicapés ont été remis aux personnes aux besoins spécifiques, lors d’une cérémonie organisée à la bibliothèque principale de lecture publique d’Ouargla. Dans la wilaya de Timimoun, pas moins de 84 enfants déficients mentaux et autistes ont été intégrés, en coordination avec la direction de l’éducation, au niveau de dix (10) classes des établissements scolaires de la wilaya, selon les données du secteur de l’action sociale et de la solidarité.

Intervenant à cette occasion, le wali de Timimoun, Souna Benamar , s’est félicité des efforts fournis par le secteur pour encadrer, prendre en charge et intégrer cette frange sociale dans les paliers scolaires et centres de formation professionnelle leur permettant d’acquérir de qualifications adaptées à leurs infimités. Des parents d'enfants aux besoins spécifiques ont, lors d’une cérémonie tenue au centre psychopédagogique de Timimoun, salué les efforts louables déployés par l’Etat pour assurer une meilleure prise en charge de leurs progénitures et leur intégration sociale. La maison de la culture Mohamed Kadi de Béchar a, en présence des organismes et établissements concernés par cette frange, abrité diverses activités, dont des expositions mettant en exergue les réalisations créatives des personnes aux besoins spécifiques.

La wilaya de Béchar dispose de quatre établissements accueillant 200 enfants encadrés de 100 psychopédagogues, et d’autres agents spécialisés. La wilaya recense un total de 17.900 personnes aux besoins spécifiques qui bénéficient des différentes aides de l’Etat et de la carte d’handicapé leur ouvrant droit aux avantages de la prise en charge médico-sociale, selon les statistiques du secteur.