Diverses activités ont été organisées, dimanche à l’Ouest du pays, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes aux besoins spécifiques, dont la distribution d’équipements et l’exposition de travaux de cette couche de la société.

A Oran, l’école des enfants malentendants a abrité les cérémonies de célébration de cette journée internationale, sous la supervision du wali d’Oran Saïd Sayoud, avec la distribution d’équipements aux personnes aux besoins spécifiques et des fauteuils roulants aux enfants et personnes handicapés moteurs, outre des activités culturelles.

A El Bayadh, ces festivités ont eu lieu au niveau du centre psychopédagogique N 2 "Chahid Guerbouz Larbi" à la nouvelle ville du chef-lieu de wilaya, ou près de 30 fauteuils roulants ont été distribués aux enfants aux besoins spécifiques, nécessiteux et scolarisés, alors que quatre motocycles destinés à cette catégorie seront distribués, prochainement.

A cette occasion, des accords de coopération ont également été conclus entre l'association Amal, spécialisée dans la prise en charge des enf ants trisomiques, et un certain nombre de médecins spécialistes pour la prise en charge sanitaire de ces enfants, en plus de représentations théâtrales sur la guerre de libération et la cause palestinienne.

Pour rappel, le secteur de l’action Sociale et de solidarité à El Bayadh prend en charge environ 260 enfants aux besoins spécifiques à travers les quatre institutions spécialisées, notamment centres psychopédagogiques pour enfants handicapés mentaux au chef lieu de wilaya et Labiodh Sidi Cheikh, ainsi qu’une école pour enfants malentendants à El Bayadh, sous la supervision de plus de 120 encadreurs, dont des éducateurs, des enseignants et des instructeurs.

Le nombre d'enfants légèrement handicapés pris en charge dans le milieu éducatif est de 140 enfants répartis dans 25 classes, alors que deux nouvelles classes devront être ouvertes prochainement dans les communes de Labiodh Sidi Cheikh et Rogassa.

A Mascara, la cérémonie de célébration de la Journée mondiale a donné lieu à plusieurs activités artistiques et culturelles à l’école des enfants déficients visuels, dont une exposition des réalisations des enfants aux besoins spécifiques affiliés aux établissements pédagogiques spécialisés de la wilaya, notamment des travaux manuels, artistiques, dessin et chants nationaux faisant l’éloge du combat du peuple palestinien.

Des équipements ont également été distribués à 20 personnes aux besoins spécifiques, notamment des motocycles, des fauteuils électriques, des fauteuils roulants et des chaises pour personnes polyhandicapées.

Pour sa part, la Direction de l'Action Sociale de la wilaya de Nâama, en coordination avec les associations de protection des personnes handicapées, a organisé une cérémonie à cette occasion, qui a porté sur la distribution de trois motocycles pour handicapés physiques, des fauteuils roulants et d'autres fournitures, en plus de spectacles artistiques et culturels visant à redonner le sourire aux enfants aux besoins spécifiques.

A Tiaret, des travaux manuels et d’artisanat réalisés par des enfants aux besoins spécifiques scolarisés aux centres psychopédagogiques, relevant du secteur de l’action sociale et de la solidarité, et autres parrainés par des associations ont été exposés.Plusieurs activités récréatives et éducatives ont été présentées en leur faveur.