La journée internationale des personnes handicapées a été célébrée dimanche dans les wilayas du Centre du pays par de multiples activités éducatives, festives, et de sensibilisation, et la distribution de matériel adapté pour cette catégorie de personnes.

A Tizi-Ouzou, un lot de matériel pour enfants aux besoins spécifiques à été distribué par la direction locale de l'action sociale et de la solidarité (DASS), lors d'une cérémonie au Centre de loisirs scientifiques (CLS).

Il s'agit de 3 motocycles, 6 chaises roulantes électriques, 10 chaises roulantes, 13 prothèses auditives et 150 lunettes médicales.

Des visites d'ateliers pédagogiques au centre psychopédagogique de Boukhalfa ainsi que des activités sportives ont également marqué cette journée.

A Bejaia, une large exposition a été organisée par des associations à l’esplanade de la maison de la culture, où des robes traditionnelles, des coffrets, des produits d’osiers, des tableaux d’arts, et d’autres créations ont meublé cet espace, soutenus par un affichage foisonnant sur les différents types d’handicap et les mo yens d’y faire face.

Des caravanes d’aide en faveur des handicapés, récipiendaires de chaises roulantes et de matériels médicales ainsi que de médicaments, ont été lancées pour sillonner plusieurs régions de la wilaya.

La wilaya de Bejaia, rappelle-t-on, compte, 28.958 handicapés, toutes formes confondues, dont près de 15.000 perçoit une aide mensuelle de 12.000 dinars.

A Djelfa, le centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux a organisé une exposition des travaux manuels de ces enfants.

Le directeur du centre, Brahimi Ben Saâd, a fait savoir que cet établissement prend en charge 165 enfants, dont 70 en externe.

Il met à leur disposition tous les moyens humains et matériels de prise en charge psychologique et pédagogique, en forme d'ateliers encadrés par des experts, a-t-il affirmé.

Sur place, les autorités locales ont présidé une cérémonie organisée en l'honneur de cette frange sociale, durant laquelle du matériel adapté pour personnes handicapées a été attribué.

Dans la wilaya de Bouira, les travaux de réalisation d’un centre psychopédagogique pour handicapés mentaux, à l’arrêt depuis 2018, ont été relancés à M'Chedallah.

Des activités marquant la journée ont également été organisées.

15 motocyclettes, ainsi que 8 chaises électriques et six fauteuils roulants pour enfa nts, ont été distribués par les autorités locales au profit des personnes handicapés.

A Blida, les festivités célébrant la journée ont été marquées par la distribution de 19 fauteuils roulants électroniques et motocycles pour handicapés, outre des activités culturelles et des expositions. Le centre psychopédagogique de Boumerdès a également célébré la journée en présence d'un grand nombre d'enfants aux besoins spécifiques accompagnés de leurs parents.

D'autres activités, culturelles, notamment, dont des expositions, des chants et des pièces théâtrales animées par des enfants handicapés, ont été organisées à travers la même wilaya, outre la distribution de matériel adapté pour personnes handicapées .

A Tipasa, la maison des jeunes a abrité les festivités en présence des enfants des centres psychopédagogiques qui ont animé les lieux par diverses activités dont une pièce de théâtre intitulée "Oummi" (ma mère).

L'accent a été mis, par les autorités locales, sur l'importance d'une prise en charge efficace de cette catégorie sociale, notamment les autistes, et du matériel spécifique a été distribué.

162 enfant handicapés sont scolarisés dans 18 classes primaires et secondaires dans la wilaya de Tipasa qui compte plus de 23.000 personnes souffrant de handicapés, dont 219 enfants autistes.

A Méd éa également, des motocycles et des fauteuils roulants ont été remis à des personnes aux besoins spécifiques lors d’une cérémonie organisée à la maison de la culture.

Des spectacles ont été animés par les pensionnaires des structures spécialisées relevant de la direction de l’action sociale et de la solidarité.