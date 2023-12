Une délégation des Scouts musulmans algériens (SMA) prend part aux travaux du 4e Congrès mondial de l'éducation scoute (CMES) qu'abrite la capitale française (Paris), du 1 au 3 décembre, a indiqué samedi, un communiqué de cette organisation.

Une délégation des SMA, composée de 8 membres, et conduite par le Commandant général, Abderrahmane Hamzaoui, prend part aux travaux de ce congrès qui est organisé sous l'égide de l'Organisation mondiale du mouvement scout, précise la même source.

Ce congrès tend à "examiner les voies et moyens de développer et de moderniser les moyens et les programmes scouts éducatifs destinés aux jeunes", et ce avec l'encadrement d'"experts et de spécialistes du domaine de l'éducation et avec la participation de la plupart des associations des scouts de par le monde", conclut le communiqué.