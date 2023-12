Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont procédé au démantèlement d'un réseau criminel de trafic de produits psychotropes lors d'une opération qui s'est soldée par l'arrestation de 8 individus et la saisie de plus de 4.500 comprimés psychotropes, a indiqué samedi un communiqué des mêmes services.

"Les services de la sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Reghaia (Sûreté de la circonscription administrative de Rouiba), ont arrêté 8 individus, dont des repris de justice, pour une affaire de constitution d'un réseau criminel organisé qui s'adonnait au trafic de produits psychotropes", précise la même source.

L'opération fait suite à "l'exploitation d'une information faisant état d'un individu, repris de justice, qui s'adonnait au trafic des comprimés psychotropes au niveau d'un quartier à Rouiba", indique la même source qui précise que la même brigade a diligenté les investigations qui se sont soldées par l'arrestation du suspect qui était en possession d'une importante quantité de produits psychotropes.

Après enquête avec l'individu arrêté, "le reste des membres du réseau criminel, au nombre de 7 ont été arrêtés.

Ainsi, il a été procédé à la saisie de 4.509 comprimés psychotropes, de 1,18 grammes de drogues dures de type cocaïne, d'un montant en monnaie nationale estimé à 477.000 DA provenant du trafic, ainsi que de 3 véhicules touristiques servant au transport de ces toxines", détaille-t-on dans le communiqué.

Les mis en cause ont été présentés devant le Parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.