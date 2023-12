Le secrétariat de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) a souligné, vendredi, que les sécheresses causées par les activités humaines au cours des deux dernières années ont déclenché des situations d'urgence sans précédent.

Le Secrétariat de la (CNULCD) a publié le rapport "Global Drought Overview 2023", qui souligne que les sécheresses causées par les activités humaines au cours des deux dernières années ont déclenché des situations d'urgence sans précédent.

Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif du Secrétariat de la Convention, a souligné que contrairement à d'autres catastrophes qui attirent l'attention des médias, la sécheresse survient discrètement, souvent sans être remarquée, et ne déclenche pas de réponses publiques et politiques immédiates. Alors que les sécheresses deviennent plus fréquentes et plus graves, que les niveaux d’eau des réservoirs continuent de baisser, que les rendements des cultures diminuent, que la biodiversité continue de se perdre et que la famine continue de se propager, dans ce context e, nous devons apporter des changements. Le rapport montre que 85% des personnes touchées par la sécheresse vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, tandis que les personnes vivant dans des pays très vulnérables sont 15 fois plus susceptibles de mourir des inondations, des sécheresses et des tempêtes que celles vivant dans des pays à faible vulnérabilité. Le rapport préconise l'adoption de techniques agricoles respectueuses de la nature, telles que la plantation de cultures résistantes à la sécheresse, des méthodes d'irrigation efficaces et des méthodes de conservation des sols, pour permettre aux communautés de réduire l'impact de la sécheresse sur les cultures et les revenus.

La gestion efficace de l’eau est également un élément clé de la résilience mondiale à la sécheresse, notamment en investissant dans des systèmes d’approvisionnement en eau durables, en prenant des mesures de conservation et en promouvant des technologies permettant d’économiser l’eau.