Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, dimanche à Alger, une série de mesures prises au profit des médias nationaux, en tant que forme de soutien indirect.

Présidant la cérémonie de remise du Prix du président de la République du journaliste professionnel (9e édition), organisée au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal" à l'occasion de la Journée nationale de la presse, le Président Tebboune a fait état, dans une allocution lue en son nom par le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, d'une "série de mesures prises au profit des médias nationaux, en tant que forme de soutien indirect".

Parmi ces mesures, le président de la République a cité "la réduction du prix d'abonnement au fil de l'Agence Algérie Presse Service (APS) au profit des médias nationaux, et la réduction de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le taux et les mesures y afférentes devant être fixés dans le projet de loi de finances complémentaire". Le Président Tebboune a également décidé "une réduction du coût d'hébergement des sites électroniques chez Algérie Télécom (AT), d'un taux oscillant entre 33 et 36%, tout en augmentant sa capacité, outre la réduction des loyers au niveau de la Maison de la presse". Le président de la République a également annoncé l'appellation de centres journalistiques dans les stades, du nom des journalistes sportifs, ainsi que la réduction des billets d'avion d'Air Algérie au profit des journalistes sportifs chargés de la couverture des compétitions africaines. A cette occasion, le Président Tebboune a décidé de charger le ministre de la Communication et la Direction de la communication à la Présidence de la République, d'élaborer "une étude pour la relance du fonds d'aide à la presse", et d'élaborer "une conception pour organiser le marché de la publicité".

Le président de la République a chargé, en outre, le ministre de la Communication de "trouver une solution définitive aux logements de sécurité à Sidi Fredj".