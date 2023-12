Près de 1.400 participants se sont déjà inscrits pour prendre part à la deuxième édition du semi-marathon "Nouvelle Algérie", qui aura lieu vendredi prochain à Oran, a-t-on appris, samedi, auprès des organisateurs.

"Jusqu’au jour d’aujourd’hui, on dénombre près de 1.400 inscrits pour prendre part à cette deuxième édition du semi-marathon 'Nouvelle Algérie'. Les inscriptions sont toujours ouvertes, et à ce rythme, on s’attend à un nombre plus important de coureurs", a déclaré, en conférence de presse, Noureddine Abaïdia, président du club sportif amateur 'Marathon d’Oran', l’organisateur de cet évènement en collaboration avec la Ligue oranaise d’athlétisme.

"On a déjà dépassé le nombre de participants qui ont pris part à la première édition tenue le 1er novembre 2022, ce qui constitue un premier succès pour cette manifestation qu’on espère ouvrir aux étrangers lors de la prochaine édition".

Deux courses sont retenues pour la circonstance (5 et 21 km), dont les points de départ et d’arrivée sont fixés au niveau du théâtre de verdure "Hasni Chekroun", sis à l’avenue de l’Armée de libération nationale (ex-Front de mer’’, a précisé le même responsable, soulignant que l’épreuve est ouverte à quatre catégories chez les messieurs et trois autres chez les dames.

Pour sa part, le président de la Ligue oranaise d'athlétisme, Brahim Ammour, s’est dit "réjoui" de ce fort engouement pour le semi-marathon 'Nouvelle Algérie', ajoutant que le nombre des inscrits a "agréablement surpris" les organisateurs.

"C’est une source de motivation supplémentaire pour en faire une tradition et pourquoi pas aussi un semi-marathon international à l’avenir.

C’est avec à ce genre d’initiatives qu’on veut relancer l’athlétisme à Oran, d’autant que cette discipline est en nette déclin dans la région depuis plusieurs années pour des raisons diverses", a déclaré, à l'APS, Ammour, ancien coureur international.

Il a, en outre, rappelé que cet évènement s’inscrit dans le programme des festivités célébrant l’anniversaire du 11 décembre 1960, alors qu’il était initialement prévu pour le 3 novembre dernier dans le cadre des activités commémorant le 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse libération nationale.

Il a été néanmoins reporté en solidarité avec le peuple palestinien, victime d’agressions barbares de l’occupant sioniste.

La 2e édition du semi-marathon 'Nouvelle Algérie' est ouverte aux sportifs et sportives âgés de 18 à 80 ans, comme ce fut le cas lors de la première. Des dotations financières seront attribuées au profit des lauréats de chaque course, a-t-il informé.