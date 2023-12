La 2e partie du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football disputée samedi, a été favorable à l'ASO Chlef victorieuse de l'US Souf (2-0) de remonter à la 4e place du classement général, alors que le choc de la 8e journée entre la JS Saoura et l'ES Sétif s'est terminé sur un score blanc, tandis que la JS Kabylie est allée battre le MC Oran 3-1.

Le tenant de la Coupe d'Algérie, l'ASO n'a pas raté l'aubaine de faire le plein à domicile, devant le nouveau promu, l'US Souf en l'emportant par (2-0), grâce à Addadi (29e s.pen) et le Botswanais Mohutsiwa (54e), une victoire qui lui permet de remonter à une méritoire 4e place à une longueur des co-dauphins, MC El-Bayadh et le Paradou AC.

En revanche, les semaines se suivent et se ressemblent pour la formation de l'US Souf bien scotchée à l'avant-dernière place avec seulement 4 points au compteur. Le choc de cette journée entre la JS Saoura et l'ES Sétif, n'a pas connu de vainqueur. Les deux outsiders de la compétition se contentent d'un petit point qui les éloigne quelque peu de la course au podium. Toutefois, l'ESS qui compte un match en retard contre l'USM Alger, pourrait améliorer quelque peu sa position au classement général. La bonne opération de la journée est à mettre à l'actif de la JS Kabylie qui a renoué avec la victoire après une longue disette en dominant en déplacement le MC Oran (3-1). Les hommes de l'entraineur portugais Rui Almeida ont plié le sort de la rencontre en seconde période avec trois réalisations. A la faveur de cette précieuse victoire, la première sous l'ère Almeida, la JSK remonte à la 8e place en compagnie de Magra (11 points). En revanche, le MC Oran est scotché à la 14e place (6 pts). Cette 8e journée qui a débuté vendredi a vu le MC Alger, vainqueur au stade du 5 juillet face au NC Magra (4-0), a creusé l'écart en tête du classement. Porté par son attaque de feu (25 buts marqués en 8 matchs, NDLR), et soutenu par près de 50.000 de ses supporters, le "Doyen" n'a pas raté l'occasion de confirmer ses ambitions pour continuer dans sa quête de reconquérir un titre qui fuit ses étals depuis 13 ans.

Une sixième victoire de rang qui permet à l'équipe de l'entraîneur français Patrice Beaumelle, de prendre 7 points d'avance sur ses deux poursuivants directs : le Paradou AC et le MCE El-Bayadh, qui comptent 14 points chacun.

Le MCEB confirme sa bonne santé en infligeant au PAC sa deuxiè me défaite de la saison. Du côté de l'Est, le CS Constantine a signé idéalement son retour dans son jardin fétiche de Chahid-Hamlaoui en battant l'USM Khenchela (2-0), grâce à Benchaâ (16e) et Dib (62e) sur penalty.

Un succès qui donne à la formation constantinoise l'occasion de faire d'une pierre deux coups : renouer avec la victoire et surtout se positionner provisoirement au pied du podium.

En revanche, l'USMK continue de manger son pain noir en concédant sa quatrième défaite lors des cinq derniers matchs, après avoir pourtant entamé la saison en alignant trois succès de suite.

Les rencontres US Biskra - CR Belouizdad et ES Ben Aknoun - USM Alger, ont été reportées en raison de l'engagement du Chabab et de l'USMA en phase de poules de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine, dont la 2e journée est programmée vendredi, samedi, et dimanche.