Les inscriptions à la 5e édition du concours de la meilleure pièce théâtrale en Tamazight organisée par le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou (TRTO) sont ouvertes jusqu'au 20 du mois de décembre en cours, a annoncé samedi un communiqué de cet établissement culturel.

La compétition qui ambitionne la promotion et l’encouragement de la production théâtrale en langue Tamazight dans toutes ses variantes, est ouverte à l’ensemble des associations et coopératives théâtrales au niveau national. Elles sont invitées à se rapprocher du TRTO pour les formalités d'inscription. La participation doit se faire avec une seule pièce pour adultes en langue tamazight d'une durée de plus de 50 minutes, produite durant l'année en cours.

Les productions en lice seront soumises à un jury qui sélectionnera les pièces répondant aux conditions artistiques et techniques du concours.

La cérémonie de remise des prix aux lauréats coïncidera avec la célébration du nouvel an Amazigh (12 janvier 2024) et la pièce lauréate va bénéficier d’un programme de diffusion pris en charge par le TRTO ainsi que d'une enveloppe financière de 150.000 DA, conformément au règlement de ce concours lancé en 2018. Le premier prix de la 4e édition du même concours a été décerné en janvier dernier à la coopérative culturelle "El lemssa" (La touche) de Batna. six troupes y avaient pris part.