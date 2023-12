La première édition du salon national de la photographie placée sous le slogan "la photo, mémoire du patrimoine" avec des touches créatives dans différentes techniques, s'est ouverte samedi à Oran. Pas moins de 42 photographes amateurs et professionnels dont 20 originaires de différentes wilayas du pays participent à cette manifestation, organisée par la maison de la culture et des arts, pour exposer leurs œuvres prises dans différents moments et occasions et avec différents instruments. Cette exposition constitue une occasion de mettre en valeur la créativité des photographes et de présenter différentes étapes de développement de l'image, qui suscite un grand intérêt de la part de diverses couches de la société et reproduit différents événements et occasions de la société et le quotidien des citoyens, a indiqué, à l’APS, le directrice de la maison de la culture et des arts, Bakhta Kouadri en marge de l'ouverture de cet événement culturel. Le but de cette manifestation de trois jours est d'établir l'acte culturel de la photographie et d'en faire un événement annuel dans la capitale de l'Ouest du pays et un espace de rencontre et d'interaction entre ceux qui s'intéressent à l'art de la photographie, a ajouté la commissaire du patrimoine culturel du même établissement culturel, Besma Neggaz. L’exposition étale une gamme distinguée de 200 photos d’un seul volume en noir et blanc, mettant en exergue la magie et la richesse du legs culturel algérien matériel et immatériel et fat la promotion du patrimoine que recèle le pays et de la destination touristique Algérie. Cette édition permet également aux visiteurs et passionnés de photo de découvrir le monde de la photographie à travers l'exposition par sept photographes oranais qui documentent l'histoire de ce type d'art visuel.

Lors de ce salon, un poème vidéo sur les événements de Palestine sera présenté par la poétesse Benali Meriem et une vidéo sera projetée abordant les expériences de photographes professionnels dont Yakoub Abdelkrim d'Oran et Djellouli Boumediene de Béchar, qui a remporté des prix internationaux, ainsi que Hashas Zineddine, un photographe aux besoins spécifiques d'Ain Temouchent.

Un atelier de formation à l'art de la photographie est également programmé au site archéologique "Kasr El Bey" (Palais du Bey) à Oran, avec une présentation des travaux de cet atelier sur data show par le spécialiste Kamel El Merarbi Dans le cadre de cette manife station, les élèves d'écoles d’Oran bénéficieront de la visite du salon et une visite sera organisée au profit des participants au musée national public "Ahmed Zabana" et à différents sites d’Oran, encadrée par un guide touristique, Smail Benyoub.