Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Ghebreyesus, a averti dimanche que la situation du secteur de la santé à Ghaza était "inimaginable" et a souligné que les informations faisant état de violents bombardements sionistes "suscitent l’horreur".

Ghebreyesus a déclaré, dans un message sur la plateforme "X", que les informations sur les violents bombardements à Ghaza "suscitent l'horreur". Il a ajouté: "Hier (samedi), notre équipe a visité l'hôpital médical Nassar, dans le sud (bande de Ghaza).

Il était bondé de 1 000 patients, soit 3 fois sa capacité". Il a poursuivi : "(L'hôpital) avait d'innombrables personnes cherchant un abri dans tous les coins... Les patients recevaient des soins par terre, hurlant de douleur". Il a souligné que "ces conditions sont totalement inappropriées et inimaginables dans le domaine des soins de santé".

Ghebreyesus a conclu en disant: "Je ne trouve pas de mots assez forts pour exprimer notre inquiétude face à ce à quoi nous assistons", réitérant l'appel à un "cessez-le-feu maintenant". Une trêve humanitaire entre la résistance p alestinienne et l'entité sioniste a pris fin le 1er décembre. Cette pause qui a duré 7 jours a permis un échange de prisonniers et une aide humanitaire limitée dans le secteur, habité par environ 2,3 millions de Palestiniens. Depuis la fin de la trêve, l'armée sioniste a attaqué plus de 400 cibles dans tout Ghaza au cours des dernières 24 heures, selon les autorités palestiniennes à Ghaza.

En conséquence, près de 200 Palestiniens ont été tués, portant le bilan des martyrs samedi après-midi à 15 207, tandis que le nombre de blessés s'est élevé à 40 650, selon les mêmes sources.

Depuis le 7 octobre, l’armée sioniste mène une agression barbare contre Ghaza, qui a entraîné une destruction massive des infrastructures et une "catastrophe humanitaire sans précédent", selon des sources officielles palestiniennes et onusiennes.