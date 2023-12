Au total, 18 greffes de cornée ont été réalisées avec succès au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna depuis le début de cette année, a rapporté, dimanche, la cellule de communication de cet établissement de santé.

Parmi ces interventions figurent, selon la responsable de la cellule de communication du CHU, Atika Belghouar, trois opérations "qualitatives et pointues" pratiquées sur un homme, une jeune fille de 14 ans et une jeune aux besoins spécifiques (trisomique).

Le nombre total de greffes de cornée effectuées depuis que le CHU de Batna a entamé la pratique de cette opération en 2018, s’élève jusqu’à présent à 40 interventions, selon Mme Belghouar qui a fait état d’une "suspension" des greffes de cornée en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

La même responsable, précisant également que la programmation de ces opérations s’effectuait en fonction de la disponibilité des cornées synthétiques, importées de l’étranger, a ajouté que le nombre d’interventions chirurgicales effectuées au bloc opératoire du service d’ophtalmologie s’élevait, cette année, à 3.1 21 opérations dont 3.027 opérations programmées et 94 opérations d’urgence.

Selon Mme Belghouar, les patients affluant vers ce service viennent, pour la plupart, des wilayas de Khenchela, d’Oum El Bouaghi, de Tébessa, d’El Oued et de M’sila, en plus des malades issus des différentes communes de la wilaya de Batna.