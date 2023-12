Une cinquantaine de spécialistes algériens ont bénéficié d'une formation pour maîtriser une nouvelle technique de chirurgie orthopédique, a indiqué M. Fouad Bessa, maître-assistant spécialisé en chirurgie des membres supérieurs au Centre hospital-universitaire de Tizi Ouzou, qualifiant cette technique de "socialement et économiquement peu coûteuse".

S'exprimant en marge d'un séminaire national sur la chirurgie orthopédique, tenu samedi à Alger, le chirurgien orthopédique a indiqué que près de 50 spécialistes algériens ont bénéficié d'une formation pour maîtriser cette nouvelle technique destinée au traitement des traumatismes des membres supérieurs, qu'il s'agisse de ceux subis par les sportifs, les personnes âgées ou les jeunes.

Cette nouvelle technique nécessite une intervention chirurgicale précise grâce à l'utilisation de techniques modernes et ne dure que quelques minutes, a-t-il précisé.

Connue sous le nom d'anesthésie "WALANT", une anesthésie locale sans endormir le patient, cette technique contribue à la réduction des complications et d es saignements qui peuvent survenir pendant ou après une intervention chirurgicale traditionnelle, en sus de réduire les coûts pour les hôpitaux publics et privés. Par ailleurs, Dr Mahdi Siala, orthopédiste en France, a souligné que sa participation à cette formation vise en premier lieu à échanger les expériences avec les spécialistes algériens, en plus de présenter l'importance de la nouvelle technique pour les patients et les établissements hospitaliers. Pour sa part, le président de la rencontre, Dr Nadir Meraghni a mis en avant l'importance pour les spécialistes algériens de maîtriser des techniques modernes afin d'améliorer la prise en charge des patients, insistant sur la formation continue dans la spécialité chirurgie orthopédique.