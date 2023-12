Algérie Télécom a indiqué, samedi, avoir retransmis "en direct" des opérations chirurgicales qui ont eu lieu à l'hôpital Nefissa Hamoud (ex-Parnet), à l'occasion du 4ème congrès de gynécologie obstétrique, organisé au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger.

Cette technologie de visioconférence a permis aux chirurgiens et médecins participant au congrès de "visualiser chaque détail des actes chirurgicaux effectués", a précisé Algérie Télécom dans un communiqué, soulignant que cette initiative "contribuera non seulement à l'avancement de la pratique médicale, mais renforcera également le partage de connaissances dans le domaine de la gynécologie obstétrique". Algérie Télécom a rappelé avoir déjà procédé à la retransmission par visioconférence d'opérations chirurgicales, les 10 et 11 mai dernier, au niveau de l'auditorium du CHU "Nedir Mohamed" de Tizi-ouzou, ajoutant que cette initiative s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à "accompagner le développement de la e-médecine en Algérie".