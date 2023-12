Trois (3) opérations portant rénovation des réseaux vétustes de gaz de ville ont été réceptionnées, dans la commune d’El-Khroub (Sud de Constantine), a-t-on appris dimanche auprès de la direction de distribution de l’électricité et du gaz d’Ali Mendjeli.

Ces opérations de remplacement des réseaux de gaz vétustes en métal et en cuivre par des conduites en plastique ont ciblé les cités des 1600, 1200 et 500 logements de la commune d’El-Khroub, à travers le renouvellement d’un réseau long de 8,5 km, soit un total de 400 branchements, a précisé à l’APS, la chargée de l'information et de communication, à cette direction, Wahiba Takhrist.

Inscrites dans le cadre du programme de développement et de renforcement du réseau de gaz naturel existant sur le territoire de compétence de cette direction, ces opérations sont destinées à améliorer la qualité de service et à assurer la continuité de l’approvisionnement de la population en gaz, a affirmé la même source.

Pour rappel, des projets similaires ont été concrétisés l’année dernière dans la commune d’El-Khroub, où 6 km de r éseaux vétustes (266 branchements), ont fait l’objet d’opérations de rénovation pour un coût global de 33 millions DA. D’autre part, et afin de réduire le nombre des coupures liées à l’alimentation en gaz naturel en cas d'agressions pouvant être enregistrées sur ce type de réseaux, 15 nouveaux robinets de gaz ont été installés dont 12 dans la commune d’Ain Abid, 2 dans la commune d’Ibn Badis et 1 robinet dans la localité de Salah Derradji (Khroub), a-t-elle ajouté.

D’autre part et selon la même source, un programme d’information et de sensibilisation aux dangers du monoxyde de carbone, a été entamé par les services de cette direction à l'effet de sensibiliser la population sur les risques liés aux installations défectueuses et au manque d’entretien des appareils fonctionnant au gaz naturel.

Mme Takhrist a souligné dans ce contexte que des sorties de sensibilisation (porte à porte) ciblent 20.000 familles des nouveaux pôles urbains d’Ain Nehas et de Massinissa relevant de la commune d’El Khroub, les zones d’extension sud et ouest de la circonscription administrative Ali Mendjeli et des mechtas de Beni Yaagoub et d’El Hambeli nouvellement raccordées au réseau de gaz.

L'opération a également touché les quartiers des communes d’Ain Smara, d’El Khroub et d’Ain Abid et les unités de voisinage (U V) 6 et 7 à Ali Mendjeli où des accidents d’asphyxie au monoxyde de carbone ont été enregistrés la saison dernière.

Onze (11) personnes avaient trouvé la mort suite à l’inhalation du monoxyde de carbone provenant du chauffage ou de chauffe-bain alors que 164 autres ont été secourues, durant la saison précédente (2022-2023), dans les communes relevant de la compétence territoriale de cette direction, a-t-on rappelé.