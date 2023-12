Le corps sans vie de K. Abdelmalek, porté disparu après la crue de l’oued "Agrioun" le 23 novembre dernier, dans la circonscription de Taskriout, à 40 km à l'Est de Bejaia, a été retrouvé samedi à Collo, dans la wilaya de Skikda, a appris l’APS auprès de la protection civile.

Après neuf (9) jours de recherches intenses conduites localement par la protection civile avec la participation d’un millier de bénévoles, le disparu a été "retrouvé et formellement identifié par sa famille", a souligné le lieutenant Latifa Medjbar, responsable de la cellule de communication de la protection civile.

Elle a rappelé tous les efforts déployés pour le retrouver, matérialisés par l’engagement de l’unité du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux, d'une équipe cynotechnique, et de 70 sapeurs pompiers.

Les recherches se sont également étendues à la société civile, notamment hier vendredi, où près d’un millier de bénévoles, venu de toutes les régions limitrophes, de Melbou jusqu'à Kherrata, sur un rayon de 45 km, s’est déployé pour aider à retrouver le disparu, ou du moins, déceler des indices pouvant le localiser, a indiqué pour sa part le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Taskriout, Salah Saidani, auteur de l’initiative. La victime, K. Abdelmalek, âgée de 49 ans, père de deux enfants, avait été aperçue pour la dernière fois jeudi 23 novembre aux alentours du pont périurbain de Taskriout, en début de soirée.

II s’apprêtait à traverser le pont au moment où ce dernier commençait à céder devant la furie de l’oued qui a fini par l’emporter entièrement.

Abdelmalek venait de déposer son fils dans une salle de karaté de la ville et se trouvait à bord de son véhicule, a rapporté son frère cadet, au lendemain de sa disparition. D'importants moyens avaient été engagés, depuis, par la Protection civile de Bejaia en vue de le retrouver, et une vigoureuse opération de recherche a été lancée et à laquelle ont été associés une unité du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP), l’unité locale de la protection civile, trois (03) plongeurs, deux (02) ambulances et deux (02) camions, le tout supervisé par le directeur de wilaya de la protection civile. La mort de Abdelmalek porte à deux le nombre de victimes des intempéries du jeudi 23 novembre. La première, un homme âgé de 46 ans, retiré mort de la boue de l’oued Agrioun, le vendredi 24 novembre en début de matinée, rappelle-t-on.

aps