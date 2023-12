Le Groupe Sonelgaz a lancé la deuxième phase de l'opération d'approvisionnement à titre gracieux des foyers en détecteurs de monoxyde de carbone, a indiqué, samedi, un communiqué du groupe, relevant que cette opération concernera toutes les wilayas du pays après avoir concerné 21 wilayas des Hauts-plateaux.

"En application des instructions des hautes autorités du pays, visant à réduire les accidents d'asphyxie par le monoxyde de carbone, Sonelgaz entame la deuxième phase de l'opération d'approvisionnement à titre gracieux des foyers des clients en détecteurs de monoxyde de carbone, qui touchera cette fois toutes les wilayas du pays", précise la même source, rappelant que la première étape, lancée en avril dernier a concerné 21 wilayas des Hauts-plateaux.

Cette opération, conduite par les services de la société, consiste à "doter et à équiper de deux détecteurs de monoxyde de carbone chaque foyer et à titre gracieux, et ce, après l'inspection des installations intérieures du client, en vue de vérifier leur conformité aux standards de sécurité, selon un programme qui s era communiqué à travers les affiches dans les quartiers concernés et les différents moyens de communication disponibles", selon la même source.

Sonelgaz-Distribution, chargé de l'application de ce plan, avait lancé la campagne annuelle de sensibilisation aux risques d'intoxication au monoxyde de carbone au niveau de toutes les directions de distribution du pays, a ajouté le communiqué, précisant que la campagne insiste sur la maintenance des installations intérieures et le contrôle des canalisations de l'évacuation du gaz, avec la participation des différents acteurs et partenaires.