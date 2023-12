Les participants à un séminaire sur "l’insertion scolaire de l’enfant handicapé", organisé samedi à la maison de la culture Houari Boumediene de Sétif, ont mis l’accent sur "l’importance de la formation des staffs pédagogiques des établissements scolaires à la prise en charge des enfants atteints d’handicaps pour en favoriser la scolarité".

Khaled Abdeslam, enseignant au département de psychologie et de l’orthophonie à l’université Sétif-2, a considéré que les directeurs d’établissement, les enseignants et les assistants pédagogiques "doivent s’impliquer dans cette démarche pour favoriser l’insertion scolaire de l’enfant handicapé en tant qu’individu possédant d’énormes potentialités et ayant un rôle à assumer dans la société".

Le même conférencier a estimé que pour cela l’on doit surmonter la vision selon laquelle l’enfant handicapé est impotent à laisser de côté, affirmant que l’insertion de cette catégorie est une responsabilité collective qui requiert l’acceptation de l'handicap et la mise en place des conditions nécessaires pour le développement et l’épanouissement de ses compétences.

Mohamed Kentache, conseiller en handicap et à l’insertion, a estimé qu’il "faut définir les besoins de l’enseignant pour accueillir dans sa classe l’enfant handicapé et lui permettre de se scolariser aux côtés des autres enfants", soulignant que plus de 300 inspecteurs et directeurs d’écoles primaires ont été formés au cours des dernières années à prendre en charge les enfants atteints d’handicap. La directrice du Centre régional d’enseignement et de formation à distance de Sétif, Mme Wassila Touati, a relevé que l’enseignement à distance permet d’obtenir de grands résultats dans le domaine de l’insertion de cette catégorie faisant état de programmes audio conçus pour les enfants malvoyants. Initié par l’association de lutte contre l'amyotrophie de Sétif, la rencontre vise à mettre en lumière les questions liées à l’insertion scolaire de l’enfant handicapé en tant que maillon premier vers son insertion sociale, selon Abderazak Boussoufa, président de cette association créée en 1990.