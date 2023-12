L'Agence mondiale météorologique (OMM) des Nations unies a déclaré, jeudi, que 2023 est en passe d'être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Ces conclusions de l'OMM pour cette année s’étendent jusqu’en octobre, mais le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas indique que "les deux derniers mois ne seront probablement pas suffisants pour empêcher 2023 d’être une année record". Le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, a déclaré que "l'apparition plus tôt cette année du phénomène El Nino, phénomène météorologique marqué par le réchauffement de l'océan Pacifique, pourrait faire pencher la température moyenne l'année prochaine au-dessus de l'objectif de 1,5 degré fixé à Paris".

"Il est pratiquement certain que dans les quatre années à venir, nous atteindrons ce chiffre de 1,5, au moins temporairement", a déclaré Petteri Taalas, ajoutant qu'"au cours de la prochaine décennie, nous y serons plus ou moins de manière permanente". L’agence a déclaré que l’objectif clé de l’accord de Paris sera de savoir si l’augmentation de 1,5 degré sera maintenue sur une période de 30 ans – et pas seu lement une seule année – mais d’autres estiment que le monde a besoin de plus de clarté à ce sujet. "Nous nous dirigeons vers un réchauffement de 2,5 à 3 degrés et cela signifierait que nous assisterions à des impacts massivement plus négatifs du changement climatique", a déclaré Taalas. L'organisation onusienne a mis en garde contre des tendances inquiétantes qui suggèrent une augmentation des inondations, des incendies de forêt, de la fonte des glaciers et des vagues de chaleur à l'avenir. L'OMM a publié ses conclusions à l'occasion du début, jeudi, de la conférence annuelle de l'ONU sur le climat, qui se tiendra cette année à Dubaï.