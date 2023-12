La bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia Bouaziz" de Mascara a lancé, jeudi, un concours de la meilleure recherche sur le parcours héroïque de l’Emir Abdelkader, a-t-on appris de cet établissement culturel.

Ce concours, organisé à l’occasion de la commémoration du 191e anniversaire de la première allégeance du fondateur de l’Etat algérien moderne, cible les adhérents à la bibliothèque précitée et ses annexes des communes de Mohammadia, Mascara et Matmor, ainsi que les élèves des établissements scolaires, a-t-on indiqué. Les participants doivent réaliser des recherches historiques mettant en exergue le parcours héroïque de l’Emir Abdelkader et traitant de batailles qu’il a menées et les exploits réalisés à son époque dans les domaines politique et militaire, a-t-on ajouté. Les œuvres de recherche, qui seront reçues au niveau de la bibliothèque et son email, seront évalués par un jury composé d’universitaires et de chercheurs en histoire moderne et contemporain de l’Algérie.

Les trois lauréats de ce concours seront annoncés le week-end pr ochain.

Ce concours s’inscrit dans le cadre du programme culturel élaboré par la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia Bouaziz" de Mascara pour commémorer cet anniversaire historique, comportant des expositions de livres sur la vie de l’Emir Abdelkader, deux ateliers de lecture et de dessin du fondateur de l’Etat algérien moderne et un récital poétique, entre autres.