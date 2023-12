Tel un rouleau compresseur, le MC Alger, vainqueur vendredi à domicile face au NC Magra (4-0), a creusé l'écart en tête du classement de la Ligue 1 Mobilis de football, alors que le MCE El-Bayadh est monté sur le podium en battant sur le fil le Paradou AC (1-0), à l'occasion de la première partie de la 8e journée, devant se poursuivre samedi.

Porté par son attaque de feu (25 buts marqués en 8 matchs, NDLR), et soutenu par près de 50.000 de ses supporters, le "Doyen" n'a pas raté l'occasion de confirmer ses ambitions pour continuer dans sa quête de reconquérir un titre qui fuit ses étals depuis 13 ans.

Un doublé de Bayazid (6e, 37e), un but de Naïdji (23e) et un autre du rentrant Merzougui (81e), ont permis au MCA de venir à bout d'une fébrile formation du NCM, qui restait pourtant sur une belle série de cinq matchs sans défaite.

Muet pour la première fois depuis le début du nouvel exercice, Youcef Belaïli s'est tout de même distingué en délivrant deux nouvelles passes décisives, confortant sa position en tête des meilleurs passeurs avec 6 offrandes. Une sixième victoire de rang qui permet à l'équipe de l'entra îneur français Patrice Beaumelle, de prendre 7 points d'avance sur ses deux poursuivants directs : le Paradou AC et le MCE El-Bayadh, qui comptent 14 points chacun. Le MCEB confirme sa bonne santé en infligeant au PAC sa deuxième défaite de la saison. C'est le buteur maison Belmiloud qui a surgi dans le temps additionnel pour libérer les siens sur penalty (90e+1), et offrir à son équipe une précieuse victoire qui le place dans la position de co-dauphin. Du côté de l'Est, le CS Constantine a signé idéalement son retour dans son jardin fétiche de Chahid-Hamlaoui en battant l'USM Khenchela (2-0), grâce à Benchaâ (16e) et Dib (62e) sur penalty.

Un succès qui donne à la formation constantinoise l'occasion de faire d'une pierre deux coups : renouer avec la victoire et surtout se positionner provisoirement au pied du podium. En revanche, l'USMK continue de manger son pain noir en concédant sa quatrième défaite lors des cinq derniers matchs, après avoir pourtant entamé la saison en alignant trois succès de suite. Cette 8e journée se poursuivra samedi avec au programme trois matchs : ASO Chlef - US Souf (16h45), JS Saoura - ES Sétif (16h45), et MC Oran - JS Kabylie (18h00).

Les rencontres US Biskra - CR Belouizdad et ES Ben Aknoun - USM Alger, ont été reportées en raison de l'engagement du Cha bab et de l'USMA en phase de poules de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine, dont la 2e journée est programmée vendredi, samedi, et dimanche.