La sélection algérienne féminine de football a effectué vendredi une séance d'entraînement et de récupération au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en vue du match retour du dernier tour des éliminatoires de la CAN-2024,

Au lendemain de leur "Manita" face au Burundi (5-1), à l'occasion de match-aller, les Vertes ont eu droit à une légère séance de récupération où toutes les joueuses étaient au rendez-vous, à l’exception de Naïma Bouhani qui souffrait de douleurs au genou, et de la gardienne Amel Benabdallah, qui a ressenti une légère fatigue, toutes deux laissées au repos, précise la FAF.

La séance a débuté avec des exercices d'échauffement et quelques touches de balles durant une vingtaine minutes.

Par la suite, le groupe a été scindé en deux groupes : d'une part, les remplaçantes qui ont suivi un entraînement plus soutenu à travers divers ateliers sous la houlette du coach Farid Benstiti et son adjoint, Djamel Sabri, et d'autre part, les joueuses qui ont pris part au match de la veille qui se sont consacrées à un travail spécifique en salle de musculation avec le préparateur physique Mohamed Cherif.

Deux autres séances attendent les Vertes, samedi et dimanche, pour préparer la manche-retour contre le Burundi prévu lundi 4 décembre au stade du 5 juillet 1962 (17h00).

La dernière participation de l'Algérie à la CAN, remonte à l'édition 2018 disputée au Ghana, et marquée par une élimination dès le premier tour de la compétition. L'Algérie comptait auparavant quatre participations au tournoi continental (2004, 2006, 2010, et 2014).

Au total, 42 nations étaient au starting-block des qualifications de la CAN-2024, qui se déroulent sous format de match aller-retour. L'Afrique du Sud, championne en titre, la Zambie, vice-championne, ont été exemptées du premier tour. Le tournoi final se jouera au Maroc. Les 20 équipes qualifiées du premier tour ainsi que les 2 équipes exemptées joueront ce deuxième et dernier tour. Les 11 équipes gagnantes se qualifieront pour le tournoi final.