Le Premier ministre conservateur de Nouvelle-Zélande Christopher Luxon a annoncé vendredi l'interdiction des téléphones portables dans les écoles du pays, une mesure destinée à s'attaquer à un taux d'alphabétisation en baisse.

Les écoles néo-zélandaises affichaient il y a quelques années parmi les meilleurs résultats au monde en ce qui concerne l'alphabétisation, mais les compétences des jeunes en lecture et écriture ont reculé, au point que certains chercheurs évoquent une "crise" de l'éducation.

"Nous allons interdire les téléphones dans les écoles partout en Nouvelle-Zélande. Nous voulons que nos enfants apprennent et nous voulons que nos professeurs enseignent", a déclaré le Premier ministre qui a pris ses fonctions cette semaine. Christopher Luxon a précisé qu'il interdirait les téléphones dans les écoles au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, adoptant une politique déjà testée aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Cette mesure vise à mettre fin aux comportements perturbateurs et à favoriser la concentration des élèves, a-t-il noté. Des chercheurs de l'association néo-zélandai se Education Hub ont mis en garde contre une "crise de l'alphabétisation" l'an dernier, constatant que plus d'un tiers des jeunes de 15 ans savaient à peine lire ou écrire.