Le 15e Salon national des arts plastiques s'est ouvert jeudi à la Maison de la culture et des arts Mohamed-Belkheir d'El-Bayadh avec la participation de plus de 30 artistes.

Le Directeur de la culture et des arts, Mohamed Sadek Abdellaoui a présidé l’ouverture de cette manifestation culturelle placée sous le slogan "Les événements de la Palestine par la plume d’artiste" où 78 tableaux ont été présentés sur ce thème par 31 artistes de 15 wilayas. Les œuvres artistiques présentées à ce Salon de trois jours ont comporté des dessins abordant la Palestine occupée, la résistance du peuple palestinien et les crimes odieux perpétrés contre lui par l’occupant sioniste, notamment dans la bande de Ghaza.

Cette manifestation, qui a attiré à son premier jour un large public d'amateurs des beaux-arts, a donné lieu à la baptisation de la galerie d’exposition de la Maison de la culture et des arts du nom de Ghaza. Une conférence sur le thème de la résistance et de la libération à travers le regard de l'art plastique, sera animée par Dr Aissa Yahia Boudouda, professeur spécialisé en calligraphie arabe de la wilaya de Laghouat. Un travail artistique collectif devra être réalisé vendredi, comportant la réalisation de deux fresques murales au niveau de la maison de la culture et des arts par les artistes participant au Salon et des enfants adhérents à cet établissement culturel, sur le thème de la Palestine et de la libération, a indiqué le chef de service activités à la maison de la culture et des arts, Fadlaoui Ghrissi.

En marge du Salon, une virée touristique sera organisée au profit des artistes participants, à plusieurs sites archéologiques de la région de Brizina, selon la même source.