L'Agence Algérie Presse Service (APS) a signé, jeudi, un accord de coopération avec l'Agence de presse russe "Sputnik" en vue d'échanger les contenus médiatiques et de lancer des projets communs. L'accord a été signé par le Directeur de l'information de l'APS, Rabah Hacini et le Directeur de la coopération internationale de l'Agence de presse "Sputnik", Vasily Pushkov.

En vertu de cet accord de coopération, il sera procédé à l'échange de contenus d'information importants concernant l'Algérie et la Russie et à l'exécution de projets médiatiques communs pour le renforcement mutuel de l'agenda des deux pays et la couverture des évènements communs.

Les deux parties ont convenu d'échanger régulièrement les données analytiques pour une couverture approfondie et globale de l'actualité en Algérie, en Russie et dans le monde. Il s'agit également de renforcer la coopération dans le domaine des nouveaux médias, y compris les chaînes d'information, les réseaux sociaux et les médias en ligne. L'accord prévoit également la possibilité d'organiser des sessions de formation comm unes en ligne ou en présentiel au profit des journalistes et des techniciens des deux pays.

APS