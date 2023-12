Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab a présidé, jeudi, une cérémonie organisée par l'agence Algérie Presse Service (APS), à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de sa création, marquée cette année par la distinction de journalistes et de travailleurs de l'Agence admis à la retraite et par le lancement de la version espagnole du site électronique de l'Agence dans le cadre de sa stratégie visant à élargir et à diversifier ses services d'information.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de cette cérémonie, en présence de directeurs d'organes médiatiques nationaux, de cadres du ministère de la Communication et du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger ainsi que de l'Université d'Alger 2, M. Laagab a rappelé le rôle de l'APS qui a été, depuis sa création, "à l'avant-garde des médias nationaux et sa contribution à transmettre le message de l'Algérie et à faire entendre sa voix à l'échelle internationale".

Le ministre a salué les exploits et réalisations de l'APS depuis sa création, il y a 62 ans, affichant son optimisme de la voir poursuivre ses efforts vers "davantage de professionnalisme".

Procédant au lancement de la version espagnole du site électronique de l'Agence, le ministre a appelé à enrichir le site avec d'autres langues, et ce, "en soutien au message médiatique national et pour un plus grand déploiement au plan international".

M. Laagab a, en outre, rappelé l'histoire révolutionnaire de l'Agence et son rôle dans la transmission du message de l'Algérie aux quatre coins du monde, affirmant que "cet édifice médiatique a réussi, à l'époque du Gouvernement provisoire de la République Algérienne (GPRA), à signer une convention de coopération avec l'Agence de presse du Moyen-Orient (MENA) pour la diffusion de son fil en langue arabe, mais aussi avec l'Agence de presse tchèque +CTK+ (pays de l'Europe de l'Est) en langue française". Il a, à ce propos, mis en avant l'impératif de "continuer sur cette lancée à travers la signature de nouvelles conventions de coopération, notamment avec les pays hispanophones ainsi qu'avec les pays arabes, outre l'activation des clauses de conventions déjà signées avec d'autres agences de presse".

A cette occasion, M. Laagab a évoqué le statut d'Algérie Presse Service (APS), qui se trouve actuellement "au niveau du Secrétariat général du Gouvernement (SGG)", précisant qu'"il est au stade final et sera bientôt publié".

Pour sa part, le Directeur général de l'APS, Samir Gaïd a affirmé que l'agence, qui célèbre chaque année l'anniversaire de sa création, "ressuscite aujourd'hui, au moment où elle célèbre le 62e anniversaire de sa création, les principes de la dimension révolutionnaire sur laquelle elle s'est toujours appuyée pour améliorer sa performance et réaliser des acquis reconnus par tout un chacun". "L'évocation des acquis réalisés par l'agence doit s'accompagner de la résurrection des luttes de ceux qui ont fondé cette grande institution médiatique de référence", a estimé M. Gaïd.

L'agence qui "œuvre à faire entendre la voix de l'Algérie d'une manière adéquate et digne, est également soucieuse d'assurer son développement à travers des projets qui seront concrétisés à moyen et court termes, avec l'association de tous les membres de l'institution", a-t-il soutenu.

A cette occasion, plusieurs journalistes et travailleurs de l'agence, admis à la retraite, ont été honorés. Le Directeur général de l'APS a également proposé la création d'un club pour les anciens cadres et travailleurs de l'agence, comme "gage de fidélité et de loyauté pour leur apport, dévouement et efforts pour promouvoir et développer cette institution m édiatique".