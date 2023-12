Les travaux de la 47e conférence de la Coordination européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco) ont repris samedi au Palais des congrès à Tolède (Espagne), avec la participation de plus de 300 représentants de délégations venues des quatre coins du monde.

La conférence, qui a débuté la veille sous le slogan "L'indépendance est la seule solution", réunit des représentants de gouvernements reconnaissant la République arabe sahraouie démocratique (RASD), des députés et élus européens, des organisations politiques et syndicales, des associations d'amitié avec le peuple sahraoui, des ONG, des juristes et des personnalités du domaine de la culture, afin de définir de nouveaux programmes et des stratégies de travail des mouvements de solidarité avec le peuple sahraoui. Lors du deuxième et dernier jour des travaux, les participants vont se répartir sur les 4 ateliers prévus durant la conférence. Il s’agit de l’atelier "Politique et communication", l’atelier "Droits de l’homme et prisonniers politiques sahraouis", l'atelier des "Ressources naturelles sahraouies" et l'atelier "Consolidation de l'Etat sahraoui". Au cours des travaux de ces ateliers, il sera question, en premier lieu, d'évaluer le travail fait depuis la 46e conférence tenue à Berlin il y a un an. Par ailleurs, un programme sera tracé, pour l'année à venir, pour chacune des thématiques traitées au niveau des quatre ateliers, après quoi la conférence se réunira de nouveau en plénière pour écouter les conclusions des ateliers. Une déclaration finale sanctionnera les travaux de la 47e édition de la conférence de l'Eucoco. Vendredi, la séance d’ouverture a été consacrée principalement aux interventions des participants ainsi que des représentants de différentes délégations et institutions, qui ont essentiellement insisté sur la nécessité d’apporter un soutien international aux peuples sahraoui et palestinien. Dans son allocution d’ouverture, le président de l’Eucoco, Pierre Galand, a condamné la politique de deux poids deux mesures adoptée par les pays européens dans le traitement des conflits à travers le monde. Il a notamment affiché son soutien total au peuple palestinien dont il a salué la résilience face à l’agression génocidaire sioniste à Ghaza qui a fait des milliers de martyrs et de blessés. Le Premier ministre sahraoui, Bouchraya Hamoud i Bayoun, a, quant à lui, fait part de la détermination du peuple sahraoui à continuer le combat jusqu’à l’indépendance. Il a assuré qu’aucune autre solution que le référendum d'autodétermination ne peut être appliquée au Sahara occidental, relevant que "ceux qui prétendent le contraire sont contre la légalité internationale et le droit international".