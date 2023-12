La réalisation de l'objectif d'élimination du VIH/sida en Afrique d'ici 2030 dépendra d'un plus grand soutien aux interventions de prévention et de traitement menées par les communautés, a indiqué jeudi une responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à la veille de la Journée mondiale de lutte contre le sida. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, a dit que l'implication optimale des communautés locales est essentielle pour promouvoir le diagnostic précoce, le traitement et la prise en charge des personnes infectées par le virus du sida. Le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida est, cette année, "Laissons les communautés mener la danse", ce qui souligne la nécessité de tirer parti de leur agilité, de leur dévouement et de leur sens de l'innovation pour atteindre les objectifs de lutte contre le sida sur le continent d'ici à 2030, a dit Mme Moeti. Selon Mme Moeti, le leadership fort des communautés a permis de réduire le nombre d'infections et de décès dus au VIH en Afrique grâce à de solides campagnes de sensibilisation, à l'accès à des traitements à vie et à la lutte contre la stigmatisation.

Mme Moeti a exhorté les pays africains à créer un environnement propice au respect et à la protection des droits, à la promotion de l'équité et à la fourniture de soins complets, alors que les communautés locales prennent en charge l'éradication du VIH/sida sur le continent. Elle a fait remarquer que le rôle de la communauté va au-delà de la sensibilisation et de l'activisme et couvre le suivi des interventions à fort impact visant à éliminer la maladie. La Journée mondiale de lutte contre le sida, qui est observée chaque année le 1er décembre, vise à sensibiliser au virus et à rendre hommage aux victimes de la maladie tout en appelant les principales parties prenantes à investir dans des options de prévention et de traitement efficaces.