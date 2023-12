Les autorités sanitaires à Ghaza ont annoncé vendredi que les équipes médicales étaient submergées par le grand nombre de blessés à la suite de la reprise des bombardements des forces d'occupation sioniste sur la bande de Ghaza.

"Les équipes médicales s'occupent d'un grand nombre de blessés avec la fin de la trêve et la reprise des bombardements visant les civils ce matin", a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al-Qudra, dans un communiqué cité par des médias. "Les blessés gisent à même le sol dans les services d'urgence et devant les salles d'opération en raison de la surcharge du travail", a-t-il signalé.

Les forces d'occupation sioniste ont repris leur agression contre la bande de Ghaza, immédiatement après la fin de la trêve temporaire, et a ciblé depuis ce matin diverses zones du nord, du centre et du sud de l'enclave, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Vendredi matin, la trêve humanitaire temporaire dans la bande de Ghaza a pris fin et a duré 7 jours.

Depuis le 7 octobre dernier, les forces d'occupation sioniste mènent une agression da ns la bande de Ghaza qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures et des dizaines de milliers de martyrs dont la plupart sont des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités palestiniennes et les sources onusiennes.