Des inondations causées par de fortes pluies ont fait près de 100 morts et quelque 750.000 sans-abri en Somalie, a déclaré vendredi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

Un précédent bilan faisait état de 94 morts. "Le pays est au milieu d'une catastrophe, alors que les pluies dévastatrices et les inondations se propagent", a déclaré l'agence. La plupart des personnes touchées par les pluies torrentielles et les crues soudaines et fluviales se trouvent dans les Etats du Sud-Ouest, de Galmudug, du Puntland, de Hirshabelle et de Jubaland, ainsi que dans la région de Banadir, a indiqué l'OCHA.

L'agence humanitaire de l'ONU a déclaré que cette catastrophe survenait alors que des millions de Somaliens continuent de lutter contre la faim et la malnutrition, avec une estimation de 1,5 million d'enfants de moins de cinq ans confrontés à une malnutrition aigüe entre août 2023 et juillet 2024.

L'agence a déclaré qu'en dépit des besoins massifs, le plan de réponse humanitaire pour la Somalie en 2023, qui nécessite plus de 2,6 milliards de dollars pour répondre aux besoins prioritaires de 7,6 millions de personnes, n'était financé qu'à 42%, soit 1 milliard de dollars.

"Les organisations humanitaires ne peuvent pas répondre aux besoins actuels et nouveaux sans ressources supplémentaires", a ajouté l'OCHA.