Les services de police de Mostaganem, en coordination avec le groupement territorial de la gendarmerie nationale, ont opéré une saisie de 169,4 grammes de drogue dure "cocaïne", a-t-on appris, jeudi, d’un communiqué de la sûreté de wilaya. Le communiqué, dont une copie a été remise à l'APS, a indiqué que la saisie de cette importante quantité de drogue dure a été menée lors d’une opération combinée entre les services de police et les éléments de la gendarmerie nationale, où des descentes ont été effectuées dans des quartiers de la ville de Mostaganem.

Au cours de cette opération, 200 comprimés psychotropes, une quantité de kif traité et une somme d’argent estimée à 37.750 DA ont été saisis, selon la même source.

L’opération a permis également, la saisie de 14 armes blanches dont deux fusils de pêche, des couteaux et un bâton en plus de l’arrestation de 18 individus impliqués dans diverses affaires dont 3 repris de justice faisant l’objet de mandats d’arrêt.

En outre, il a été procédé, au cours de la même opération, au contrôle de 9 locaux commerciaux, qui s’est soldé par la saisie d’une grande quantité de produits connus dans l’usage de la "Chicha" et l’établissement de 7 procès-verbaux d’infraction pour défaut d'affichage et non-respect des conditions d’hygiène, selon le communiqué.

Par ailleurs, des procès-verbaux ont été dressés par la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement à l’encontre de contrevenants et 7 infractions liés au rejet sauvage des déchets et gravats sans autorisation et à des constructions illicites ont été constatées.

En ce qui concerne la sécurité routière, les mêmes unités ont procédé, lors de la même opération, au contrôle de 163 véhicules et motocycles, ayant abouti au relèvement de 102 infractions, à la récupération d’un véhicule qui avait fait t l’objet de recherche et au constat d’un camion sans documents, a ajouté le même communiqué.