Le ministère de la Justice a organisé à Alger en coordination avec le Parquet général de Russie, une conférence au profit des magistrats et des procureurs de la République, animée par les membres du Parquet général russe, indique, mardi, un communiqué du ministère.

Cette conférence, organisée, lundi au niveau de la résidence des magistrats à El Biar, dans le cadre de la coopération judiciaire algéro-russe, a réuni 60 participants entre magistrats et procureurs de la République.

Trois communications ont été présentées à cette occasion.

La première porte sur "l'organisation du travail du Parquet général en Russie et la lutte contre les cyber-risques et les cryptomonnaies", présentée par le vice-directeur de l'administration générale d'analyse appliquée.

La deuxième communication a été animée par le conseiller d'Etat et procureur à la Direction générale de la coopération internationale au Parquet général, sur "la récupération des avoirs à l'étranger : expérience de la Fédération de Russie, problématiques et orientations".

Quant à la troisième communication, elle a été présentée par le chef de département de l'université du Parquet général de la Fédération de Russie, intitulée "Fraude, corruption et trahison des intérêts nationaux".

aps