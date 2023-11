Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a reçu, mercredi à Alger, le directeur du Service Fédéral de la Coopération Militaire et Technique de la Fédération de Russie, Dmitri Chugaev, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, a reçu en audience, aujourd'hui mercredi 29 novembre 2023, au siège de l'Etat-Major de l'ANP, M. Chugaev Dmitri, Directeur du Service Fédéral de la Coopération Militaire et Technique de la Fédération de Russie, et ce, en marge de la 21ème session de la Commission mixte intergouvernementale algéro-russe, chargée de la coopération militaire et technique, qui s'est tenue à Alger du 25 au 29 novembre 2023", précise le communiqué. Cette rencontre, à laquelle ont pris part des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'ANP, a été "une opportunité pour les deux parties de passer en revue l'état de la coopération militaire et les voies de sa diversification dans des domaines d'intérêt commun", ajoute la même source, soulignant qu'à l'issue de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques.