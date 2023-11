Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions

du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni,

et nommé M. Youcef Cherfa à la tête du ministère, a indiqué mardi un communiqué

de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux fonctions du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed

Abdelhafid Henni. Après consultation du Premier ministre, M. Nadhir Larbaoui, le président de la République a nommé M. Youcef Cherfa au poste de ministre de l'Agriculture et du Développement rural et M. Mohamed El Habib Zahana au poste de ministre des Transports", précise le communiqué.