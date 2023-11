La sélection algérienne féminine (A) de football affrontera son homologue burundaise jeudi au stade du 5-juillet d'Alger (17h00), en match aller du 2e et dernier tour (aller) des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2024, avec la ferme détermination de décrocher une victoire rassurante, avant la seconde manche prévue quatre jours plus tard, toujours au stade olympique.

Qualifiée pour cette ultime étape qualificative en septembre dernier aux dépens de l'Ouganda (aller : 2-1, retour : 1-1), les coéquipières de la gardienne Yamina Chloé N'gazi (FC Fleury 91/ France) aspirent à frapper fort dès ce premier match face aux Burundaises, et ne rien laisser au hasard, même si elles partiront favorites du fait que les deux manches se joueront à Alger.

"Jouer les deux confrontations à domicile n'est pas si évident, car il faut séparer les deux matchs.

La première rencontre est capitale mais pas décisive.

Nous devons bien préparer le premier rendez-vous et être conquérants", a indiqué le coach national F arid Benstiti.

En vue ces deux matchs capitaux, Benstiti a fait appel à 25 joueuses, dont 20 évoluant à l'étranger.

"Le Burundi a pratiquement le même profil que l'Ouganda.

Ce sont deux équipes qui se sont qualifiées pour la précédente CAN 2022 au Maroc, et commencent à s'habituer aux préliminaires. J'ai visionné deux matchs du Burundi, ils ont gardé le même entraîneur de la dernière CAN, pour moi un technicien reste sur la même philosophie", a-t-il ajouté.

175e au dernier classement de la Fédération internationale dévoilé le 25 août dernier, le Burundi se déplace à Alger avec l'objectif de jouer son va-tout, même si sur le papier il se présente dans la peau d'un outsider.

La sélection burundaise s'est qualifiée pour ce dernier tour des qualifications en éliminant l'Ethiopie (aller : 1-1, retour : 1-1, 5-3 aux t.a.b).

"Il ne faut pas crier victoire avant terme, car on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais nous devons nous projeter sur une qualification qui sera bénéfique pour nous tous. Les qualifications sont plus difficiles que la phase finale, c'est un match couperet, donc il ne faut pas se louper", a prévenu Benstiti.

La dernière participation de l'Algérie à la CAN, remonte à l'édition 2018 disputée au Ghana, et marquée par une élimination dès le premier tour de la compétition.

L'Algérie comptait auparavant quatre participations au tournoi continental (2004, 2006, 2010, et 2014).

Au total, 42 nations étaient au starting-block des qualifications de la CAN-2024, qui se déroulent sous format de match aller-retour.

L'Afrique du Sud, championne en titre, la Zambie, vice-championne, ont été exemptées du premier tour. Le tournoi final se jouera au Maroc.

Les 20 équipes qualifiées du premier tour ainsi que les 2 équipes exemptées joueront ce deuxième et dernier tour.

Les 11 équipes gagnantes se qualifieront pour le tournoi final.