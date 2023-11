Le technicien algérien Réda Zeguili, ancien entraîneur national de handball, a été nommé à la tête du staff technique de la sélection libyenne, en vue de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball messieurs, prévue du 17 au 27 janvier au Caire (Egypte), avec la participation de 16 sélections dont l'Algérie, indique la Fédération libyenne de handball (LHF).

Le technicien algérien a été accueilli à son arrivée à Tripoli par le président de la Fédération libyenne de handball (LHF), Al-Seddik AL Founes et le directeur exécutif, Aziz Al-Maktouf.

Il s'agit de sa troisième expérience comme coach à l'étranger après avoir dirigé le club professionnel saoudien d'Al Mouheet (2022-2023) et la formation tunisienne du Sporting club de Moknine (2002-2003).

Ancien joueur du sept algérien, Zeguili compte à son palmarès 99 titres remportés dans différentes compétitions nationales, notamment avec le GS Pétrolier, et africaines en qualité de joueur et entraîneur. Son dernier trophée africain avec l'EN remonte à 2014 après la victoire face à la Tunisie (25-20), lors de la finale disputée à la salle Harcha.

Lors de cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball messieurs, la sélection libyenne évoluera dans le groupe C aux côtés de l'Algérie, du Gabon et du Maroc. L'équipe sacrée lors de cette 26e édition se qualifiera directement aux Jeux olympiques de Paris 2024, alors que l'autre finaliste disputera un tournoi qualificatif en mars prochain.

D'autre part, les cinq premiers du CAN-2024 représenteront le continent africain au mondial 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège.