La phase régionale du championnat de judo par équipes seniors messieurs

et dames de la 2e division aura lieu, vendredi et samedi prochains à la salle spécialisée des Castors, a-t-on appris, mercredi, auprès des organisateurs.

Cette manifestation de sport de combat de deux jours, organisée par la ligue oranaise de judo en collaboration avec la Fédération algérienne de la discipline (FAJ), verra la participation d’une quinzaine de club de l’Ouest du pays.

La première journée de la compétition sera consacrée aux éliminatoires dames et messieurs, alors que la 2e journée verra le déroulement des demi-finales et finales.

Les équipes participantes devant être composée de 5 combattants dans 5 catégories de moins de 52kg, -57kg, -63kg, -70kg et plus 70 kg dames et de moins de 66 kg, -73kg, -81kg, -90 kg et plus de 90kg chez les messieurs. A l'issue de cette phase régionale, les quatre premiers dames et messieurs seront qualifiés pour la phase

finale du Championnat d’Algérie par équipes, prévue fin janvier à Alger.